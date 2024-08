Uma pesquisa registrada na Justiça Eleitoral com o protocolo RJ-05785/2024, realizada entre os dias 9 e 10 deste mês em Búzios, mostra o prefeito Alexandre Martins, do Republicanos, com 57% da preferência do eleitorado.

Em segundo lugar, com 22%, aparece o candidato do PL, o presidente da Câmara de Vereadores, Rafael Aguiar, que chegou a ocupar o cargo de prefeito por alguns dias, quando Alexandre foi tirado da cadeira pela Jusutiça Eleitoral.