Alexu se entrega na DEAM de Cabo Frio após esfaquear a ex-mulher



Na noite de quarta-feira, dia 05, o empresário Alexu Rosa se entregou a polícia, 48h depois de esfaquear sua ex-esposa, a Rosa Rosa.

De acordo com informações, Alexu chegou à DEAM demonstrando nervosismo e optou por permanecer em silêncio durante o procedimento. Fontes informaram que ele parecia surpreso ao saber que ficaria detido, possivelmente acreditando que não seria preso por ter se apresentado de forma espontânea.

A vítima, a empresária dona de academia, Rose Rosa, foi atingida por mais de 20 golpes de faca e socorrida em estado grave para o Hospital Municipal São José Operário, onde passou por cirurgia. Segundo informações médicas, ela segue em recuperação e está fora de perigo.

Rose possuía medidas protetivas contra o ex-companheiro e era acompanhada pela Patrulha Maria da Penha do 25º BPM, que realizava rondas periódicas em sua casa e no local de trabalho.

Ainda assim, conforme informações da Polícia Militar, ela havia retomado a convivência com Alexu há cerca de quatro meses.