Algas marinhas mudam cenário da Praia do Forte, em Cabo Frio, e causam forte odor

A Praia do Forte, em Cabo Frio, está com um cenário diferente do habitual nos últimos dias. Conhecida pela faixa de areia branca, a praia amanheceu tomada por grandes volumes de macroalgas marinhas, chamadas de “algas arribadas”.

O material continua espalhado pela orla nesta terça-feira (3) e é acompanhado por um forte odor, que ocorre por conta da decomposição de material orgânico.

A presença das algas tem gerado questionamentos entre moradores e turistas, principalmente por causa do cheiro intenso. Nas redes sociais, parte da população demonstrou preocupação com possíveis impactos ambientais e riscos à saúde, mas a Secretaria Municipal de Meio Ambiente explicou que o fenômeno é natural e comum em áreas costeiras.

“As algas arribadas são macroalgas bentônicas, organismos que vivem fixos no fundo do mar, e se desprendem por causa da ressaca e da movimentação das marés. Depois, são levadas até a faixa de areia”, disse o órgão.

Ainda conforme a secretaria, não há relação com poluição. Apesar do odor forte, principalmente quando o material começa a se decompor, não há indícios de prejuízo ao meio ambiente ou à saúde.









