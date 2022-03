Alongamento com inscrições abertas no Estádio Barcelão, em Arraial do Cabo 

Todas as segundas, quartas e sextas-feiras, são dias de alongamento no Estádio Municipal Hermenegildo Barcelos, em Arraial do Cabo. A atividade é realizada das 9h às 10h.

De acordo com a Diretoria de Esportes e Lazer da Prefeitura, o alongamento é aberto a todas as idades, de adolescente a idoso. As inscrições podem ser feitas no próprio estádio, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

O alongamento, normalmente, é uma atividade realizada lentamente e consiste em movimentar, de maneira estática e específica, as pernas, os braços, o pescoço, os ombros e a coluna.