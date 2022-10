Alunos da rede municipal de Cabo Frio visitam o Instituto Federal Fluminense

As escolas da rede municipal de Cabo Frio participam de ações específicas para estimular os alunos do segundo segmento, em especial aquele que cursam o 9º ano de escolaridade, na busca profissional. Além das atividades que ocorrem no ambiente escolar, os alunos visitam o Instituto Federal Fluminense (IFF) para conhecer as atividades desenvolvidas naquele local.

Nesta quinta-feira (20), foi a vez dos alunos do 9º ano das Escolas Municipais Professora Marcia Francisconi Pereira, localizada nos bairros São Cristóvão e Parque Burle; e Luiz Lindenberg, na Praia do Siqueira, conhecerem o IFF. Na ocasião, visitaram as dependências do instituto, como o laboratório de Ciências, as salas de aula e o auditório, onde participaram de um momento de interação com professores que atuam na unidade.

A coordenadora da Orientação Educacional da Secretaria de Educação, Jamel Junia, explica que a atividade auxilia os alunos que estão saindo para o Ensino Médio a pensarem sobre as decisões profissionais e buscarem esse caminho, por meio das instituições que oferecem ensino técnico e profissionalizante. E já que a instituição também oferece a graduação, podem, inclusive, optar por continuar na mesma instituição.

“Essa etapa da vida, em que o aluno sai do segundo segmento para o Ensino Médio, dando continuidade dos estudos antes da busca profissional técnica, precisa de atenção e dedicação de toda a comunidade escolar para que o estudante tenha toda a informação possível para decidir o futuro profissional. E nós, da Orientação Educacional, estamos sempre muito próximos e disponíveis para esse diálogo e promovendo atividades que insiram o aluno nessa realidade que se aproxima”, comentou.