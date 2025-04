Amanda Mozer é nomeada Secretária da Causa Animal e Agricultura de Búzios

A ativista Amanda Mozer, formanda em Gestão Pública, foi nomeada como a primeira Secretária da Causa Animal e Agricultura do município. A nomeação oficializada nesta segunda-feira (31), pelo Boletim Oficial nº 511, marca um novo capítulo na proteção dos animais e no incentivo ao setor agrícola local.

Amanda, conhecida por sua atuação incansável na defesa dos animais, assume o cargo com a missão de transformar a realidade da causa animal e fortalecer as políticas públicas voltadas a pasta.

Carioca de nascimento e buziana de coração desde os 4 anos, Amanda construiu uma trajetória marcada pela coragem e pelo compromisso social. Foi pioneira no setor fitness da cidade, à frente da Academia do Bosque, onde trabalhou por mais de 12 anos como professora e atleta. No entanto, foi na luta pelos direitos dos animais que encontrou seu verdadeiro propósito.

“Dedicar minha vida à causa animal sempre foi um propósito, e agora, à frente dessa secretaria, tenho a oportunidade de transformar essa luta em políticas públicas reais, garantindo mais dignidade, proteção e cuidado para aqueles que não podem se defender sozinhos. Nosso primeiro objetivo é realizar a castração e a microchipagem dos animais, para que possamos ter um controle efetivo”, declarou Amanda Mozer ao assumir a pasta.

A nomeação de Amanda Mozer também reforça a presença feminina no alto escalão do governo municipal. Com este convite feito pelo Prefeito Alexandre Martins, Búzios agora conta com seis mulheres à frente de secretarias, evidenciando a força e a competência feminina na gestão pública que segue fortalecendo a participação das mulheres em cargos de liderança, trazendo mais representatividade e sensibilidade para a administração da cidade.

Com a criação da secretaria, Búzios avança para garantir mais políticas públicas voltadas à causa animal no município.