Amanhã é Dia D da Doação e Bloco Alternativo Resistência estará abraçando a causa na Hemolagos

O Hemolagos convida toda a população da região para participar do Dia D da Doação, que acontece amanhã, sábado (15), das 8h às 12h, na sede do Hemocentro, em Cabo Frio. Com o carnaval se aproximando, os estoques precisam estar abastecidos para garantir atendimento a quem precisa. O Hemolagos abastece as unidades de saúde de toda a região, incluindo Arraial do Cabo.

O Bloco Alternativo Resistência abraçou a causa, os componentes vão doar sangue no Dia D e estão incentivando a pessoas a fazerem o mesmo. Um ensaio especial foi realizado nesta semana, com foco na importância da doação de sangue para salvar vidas.

Venha fazer parte desse movimento e ajude a fortalecer essa rede de solidariedade.

Hemolagos – Rua Barão do Rio Branco, 88, Passagem – Cabo Frio.

Sábado | 8h às 12h