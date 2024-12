Ambiente e Urbanismo de Búzios realizam Fiscalização Ambiental de Esgoto Zero em embarcações ancoradas na Praia do Ossos

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria do Ambiente e Urbanismo realizou nesta segunda-feira (16), uma Fiscalização Ambiental de Esgoto Zero em embarcações ancoradas na Praia dos Ossos. O objetivo da ação é coibir o descarte irregular dos resíduos sanitários na praia. Todas as embarcações com banheiro, devem dispor de sistemas adequados para armazenamento, tratamento e descarte responsável.

Na ocasião o coordenador de Fiscalização Ambiental, Flávio Genebro, disse que devido à várias denúncias do aparecimento de resíduos sanitários na praia e que talvez seja das embarcações ancoradas na baía dos Ossos, foi montada uma ação para notificar os donos das embarcações para apresentarem seu plano de manejo de gerenciamento de resíduos (PGR), e o registro de descarte de resíduos (RDR): “Nossa missão é combater os esgotos clandestinos no município. Essa ação tem a intenção de coibir qualquer descarte irregular das embarcações no mar, para termos praias mais limpas”.

A fiscalização contínua reforça o compromisso da Prefeitura de Búzios em proteger o meio ambiente e garantir a qualidade de vida dos cidadãos. Essa ação demonstra a determinação do município em combater a poluição e preservar a beleza natural e a balneabilidade das praias.