Ambulante é morto após discussão com cliente durante bloco de Carnaval em Cabo Frio

A Polícia Civil investiga um homicídio ocorrido na noite desta terça-feira (4) durante o último dia de trios elétricos do carnaval em Cabo Frio. O ambulante Elísio Albino dos Santos foi baleado após um desentendimento com um cliente e não resistiu aos ferimentos.

Segundo testemunhas, a confusão começou quando um folião questionou o preço cobrado pelos produtos vendidos pelo ambulante. Durante a discussão, Elísio teria sacado uma faca, o que levou o cliente a deixar o local. Minutos depois, ele retornou armado e efetuou um único disparo, que segundo a polícia acertou a bochecha da vítima.

Elísio chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Central de Emergência (HCE). De acordo com a Prefeitura de Cabo Frio, devido à gravidade do ferimento, ele foi transferido para o Hospital Regional de Araruama, mas não resistiu e morreu no caminho.

Durante o recolhimento do material do ambulante, a equipe da prefeitura de Cabo Frio, encontrou uma arma de brinquedo quebrada no chão.

Segurança reforçada e buscas por envolvidos

Em nota a Prefeitura de Cabo Frio, informou que a ação rápida das forças de segurança resultou na identificação dos dois suspeitos, ambos moradores do estado de Minas Gerais.

Prefeito de Cabo Frio emite nota

“É com profundo pesar que informamos o falecimento do Sr. Elisio, ocorrido durante sua transferência do Hospital Central de Emergência (HCE) para o Hospital Regional de Araruama, em razão de intercorrências médicas. Até então, as informações clínicas indicavam um quadro estável, mas, infelizmente, sua condição se agravou durante o trajeto, resultando em seu óbito. Manifestamos nossas mais sinceras condolências à família e amigos neste momento de dor. Elisio perdeu a vida trabalhando, após um desentendimento com criminosos de outra cidade, que, segundo depoimentos, recusaram-se a pagar pelo que haviam consumido. Desde o ocorrido, estamos acompanhando de perto todas as diligências para garantir que os responsáveis sejam identificados e presos. Neste momento, já são 5h da manhã e seguimos na 126ª DP, trabalhando incansavelmente ao lado das autoridades. Informamos que um dos envolvidos no crime já foi identificado e preso em flagrante, e seguimos empenhados na captura dos demais responsáveis”.