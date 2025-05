Anarriê Búzios acontece de 13 a 15 de junho

A Prefeitura de Armação dos Búzios realizará, entre os dias 13 e 15 de abril, a segunda edição do Anarriê Búzios. O evento acontecerá na Praça do INEFI, no bairro Rasa, sempre a partir das 17h, e promete agitar o público com muita música, comidas típicas e atrações culturais para todas as idades.

A programação contará com apresentações musicais ao vivo, barracas com comidas tradicionais das festas juninas, brincadeiras típicas e decoração temática, proporcionando um ambiente acolhedor e divertido para moradores e visitantes.

A entrada é gratuita, e a participação da comunidade é fundamental para fortalecer as tradições populares e promover momentos de lazer e integração. O Anarriê Búzios já faz parte do calendário cultural do município e reforça o compromisso da gestão com a valorização da cultura local.