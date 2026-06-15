Anarriê Búzios começa nesta sexta-feira com música, cultura e tradição na Praça do INEFI

A Prefeitura de Búzios realiza, a partir desta sexta-feira (19), a terceira edição do Anarriê Búzios, um dos eventos mais aguardados do calendário cultural do município. A programação acontece na Praça do INEFI, na Rasa, e segue até domingo (21), reunindo atrações musicais, apresentações culturais, comidas típicas e muita animação para moradores e visitantes.

Com entrada gratuita, o evento foi preparado para valorizar as tradições das festas juninas e proporcionar momentos de lazer e confraternização para toda a família. Durante os três dias de programação, o público poderá aproveitar shows musicais, apresentações de quadrilhas e diversas atividades que celebram a cultura popular brasileira.

A abertura da festa, na sexta-feira (19), será marcada pela apresentação da Banda Daladeira, às 19h. A noite também contará com a participação especial da quadrilha da Secretaria da Mulher, que levará ao público toda a alegria, as cores e a tradição das festas juninas.

No sábado (20), a programação continua com o show de Victor Stival, às 20h, prometendo animar o público com muita música e entretenimento. Já no domingo (21), encerrando os festejos, o cantor Tonny Lima sobe ao palco às 19h para fechar o evento em grande estilo.

Além das atrações musicais e culturais, o Anarriê Búzios contará com barracas de comidas típicas e um ambiente preparado para receber famílias, amigos e visitantes, fortalecendo o espírito de confraternização que marca as celebrações juninas.

Promovido pela Prefeitura de Búzios, o evento reforça o compromisso da gestão municipal com a valorização da cultura popular, o fortalecimento das tradições locais e a oferta de opções de lazer e entretenimento para a população.

A expectativa é de que o Anarriê Búzios reúna um grande público ao longo dos três dias de programação, consolidando-se como uma das principais festas juninas do município e proporcionando momentos de diversão e integração para toda a comunidade.