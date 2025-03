André Balada, presidente da Cabofriense, estreia programa na Sportv ao lado de Fred

A partir desta segunda-feira, Fred Bruno e André Balada comandam o “Panela sportv”, às 17h, no canal do ge no YouTube, com transmissão simultânea e gratuita pelo Globoplay e ge. No mesmo dia, o sportv exibe a edição completa logo após o “Troca de Passes”.

André Balada, que é de Cabo Frio, voltou as suas origens e volta a atuar na Cabo-friense, só que dessa vez o atleta retoma como presidente do clube.

Em cada edição do “Panela”, Fred e Andre Balada receberão no estúdio do programa, em São Paulo, a visita de influenciadores convidados para aquela resenha sobre os jogos do Brasileirão e o mundo da bola.