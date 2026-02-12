Pular para o conteúdo

Ao lado das filhas, prefeito de Cabo Frio planta árvore no centro da cidade

Jornal de Sábado
IMG_7454

Nesta tarde de quinta-feira, dia 12, entre risadas, abraços e passos lado a lado, o prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho, junto as suas filhas, Lilice e Tonha, plantou uma aroeira em frente a Matriz Nossa Senhora da Assunção, na Praça Porto Rocha, centro da cidade.

“Hoje foi dia de plantar mais do que uma árvore. Plantamos esperança. Plantamos uma aroeira na Praça Porto Rocha, bem em frente à nossa querida Praça Porto Rocha, aos pés da Igreja Matriz Nossa Senhora da Assunção, um lugar que carrega fé, história e identidade da nossa cidade. E a Lilice, com a pureza que só as crianças têm, já deu nome pra ela: “Plantinha.” Ser pai de duas meninas é também pensar no amanhã com ainda mais responsabilidade. Cada árvore plantada é um compromisso com o futuro que elas vão viver. Conscientização ambiental não é discurso, é exemplo, é atitude, é legado. Quero que elas herdem não apenas obras, mas uma cidade mais verde, mais sustentável e mais humana. Porque no fim das contas, o maior patrimônio que posso deixar para elas… é um futuro melhor”, disse o prefeito.

Veja também

IMG_7453

Prefeitura de Cabo Frio realiza substituição de manilha por tubo PEAD no bairro Portinho

IMG_6631

O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 12

61e19a6c-0fed-4fb3-a48d-d46359dffe14

Festival Jesus Água da Vida 2026 oferece atividades gratuitas nas praias de Arraial do Cabo e shows em praça pública

IMG_7444

Cabo Frio apresenta propostas para transformar município em referência nacional de Economia Azul