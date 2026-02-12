Ao lado das filhas, prefeito de Cabo Frio planta árvore no centro da cidade

Nesta tarde de quinta-feira, dia 12, entre risadas, abraços e passos lado a lado, o prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho, junto as suas filhas, Lilice e Tonha, plantou uma aroeira em frente a Matriz Nossa Senhora da Assunção, na Praça Porto Rocha, centro da cidade.

“Hoje foi dia de plantar mais do que uma árvore. Plantamos esperança. Plantamos uma aroeira na Praça Porto Rocha, bem em frente à nossa querida Praça Porto Rocha, aos pés da Igreja Matriz Nossa Senhora da Assunção, um lugar que carrega fé, história e identidade da nossa cidade. E a Lilice, com a pureza que só as crianças têm, já deu nome pra ela: “Plantinha.” Ser pai de duas meninas é também pensar no amanhã com ainda mais responsabilidade. Cada árvore plantada é um compromisso com o futuro que elas vão viver. Conscientização ambiental não é discurso, é exemplo, é atitude, é legado. Quero que elas herdem não apenas obras, mas uma cidade mais verde, mais sustentável e mais humana. Porque no fim das contas, o maior patrimônio que posso deixar para elas… é um futuro melhor”, disse o prefeito.