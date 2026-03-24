Apontado como líder de milícias na Baixada Fluminense é preso em Cabo Frio

Um homem apontado pela Polícia Civil como chefe de duas milícias na Baixada Fluminense foi preso em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio, em uma ação realizada em Tamoios, distrito do município, nesta segunda-feira (23).

Segundo a corporação, Jonathan Francisco Mendes, conhecido como “Búfalo”, estava foragido desde agosto de 2025 e tinha um mandado de prisão em aberto por extorsão qualificada e organização criminosa armada.

De acordo com a Polícia Civil, a localização do acusado ocorreu após um trabalho do setor de inteligência da unidade, que cruzou dados e identificou que ele estaria circulando e morando em Tamoios.

A partir dessas informações, agentes da delegacia da cidade iniciaram o monitoramento do alvo e passaram a fazer campanas para acompanhar a movimentação dele na região.

Ainda segundo a polícia, nesta segunda-feira (23), os policiais identificaram um veículo que seria usado pelo investigado e ficaram aguardando a aproximação do motorista. Quando o condutor chegou, a equipe confirmou que se tratava de Jonathan e realizou a prisão.

Conforme a investigação, o preso seria responsável por um grupo paramilitar em Belford Roxo e por uma narcomilícia em Nova Iguaçu.

A Polícia Civil afirma que ele atuava em práticas ligadas à organização criminosa típicas de milícia, além de envolvimento com tráfico de drogas e roubo de cargas.

O mandado de prisão pendente, segundo a corporação, foi expedido pela Vara Especializada em Organização Criminosa, pelos crimes de extorsão qualificada e organização criminosa armada.

A Polícia Civil informou ainda que Jonathan tem diversas anotações criminais, entre elas tentativa de homicídio, roubo e extorsão. Uma das acusações de tentativa de homicídio, ainda de acordo com a corporação, envolve dois policiais militares na Baixada Fluminense.

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado para os procedimentos de praxe e ficou à disposição da Justiça.