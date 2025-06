Após 72 anos, canhão é devolvido ao Forte São Mateus em Cabo Frio

Após 72 anos fora de seu local original, o canhão histórico do Forte São Mateus foi finalmente devolvido a Cabo Frio (RJ), com apoio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e das autoridades locais. A peça, retirada durante uma excursão escolar em 1953, será restaurada antes de retornar ao seu lugar de origem no principal monumento histórico da cidade.

De acordo com documentos oficiais do Iphan, o artefato foi retirado de Cabo Frio em 1953 por um grupo de alunos do Colégio Nova Friburgo, então mantido pela Fundação Getúlio Vargas. Durante uma excursão escolar, os estudantes, com apoio do professor Guedes e do motorista do caminhão da viagem, içaram o canhão e o transportaram para a cidade serrana. Por décadas, o objeto ficou exposto sobre um pedestal de granito no jardim do colégio, tornando-se um símbolo local.

O canhão está agora em um local temporário, onde passará por um processo de limpeza, remoção de oxidação e consolidação estrutural. De acordo com o Iphan, o armamento apresenta fungos e ferrugem, que serão tratados por especialistas antes da reinstalação definitiva no Forte São Mateus.

Autoridades locais e historiadores celebraram a volta do canhão como um gesto de reparação histórica. Para a superintendente do Iphan no Rio de Janeiro, Patrícia Wanzeller, a restituição representa mais que a recuperação de um objeto: é o resgate simbólico de parte da memória de Cabo Frio. A expectativa é que o canhão volte a ocupar seu espaço original, diante da Praia do Forte, após a restauração

Construído em 1617, o Forte São Mateus é um marco da defesa litorânea do Brasil colonial e abriga um dos maiores conjuntos históricos da Região dos Lagos. Tombado pelo Iphan em 1956, o forte hoje recebe visitantes de todo o país e mantém exposições que narram a trajetória da cidade.