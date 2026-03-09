Pular para o conteúdo

Após chuva nesta segunda, Prefeitura de Cabo Frio realiza limpeza de ralos em áreas críticas

Jornal de Sábado
IMG_8207

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, atuou nesta segunda-feira (9) na limpeza de ralos em diversos pontos da cidade.

As equipes concentraram os trabalhos nas áreas consideradas mais críticas do município, em razão das chuvas registradas nas últimas horas. A ação teve como principal objetivo desobstruir os dispositivos de drenagem e melhorar o escoamento da água da chuva, contribuindo para a prevenção de alagamentos.

De acordo com a Secretaria de Serviços Públicos, a manutenção da rede de drenagem pluvial é realizada de forma contínua, especialmente em períodos de maior incidência de chuvas, quando a demanda por intervenções aumenta.

A Prefeitura reforça que esse tipo de serviço é fundamental para garantir o bom funcionamento do sistema de drenagem urbana e minimizar transtornos para moradores e motoristas.

