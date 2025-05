Após decisão judicial, mais de 62 mil vítimas do ‘Faraó dos Bitcoins’ tentam reaver dinheiro investido

Mais de 62 mil pessoas que investiram na GAS Consultoria e Tecnologia tentam reaver o dinheiro investido depois que a Justiça do Rio confirmou a falência da empresa, comandada por Glaidson Acácio dos Santos, conhecido como “Faraó dos Bitcoins”.

Segundo o último levantamento feito pela administração judicial, o valor total da dívida da empresa soma mais de R$ 3,8 bilhões. A decisão de falência foi proferida pela 5ª Vara Empresarial do Rio e assinada pelo juiz Arthur Eduardo Magalhães na sexta-feira.

De acordo com estudo realizado pela administração judicial da GAS, 74% dos investidores fez aportes de até R$ 50 mil. O valor total desses investimentos, no entanto, representa apenas 26% do valor total da dívida.

Por outro lado, somente 5% dos credores possuem créditos acima de R$ 200 mil, porém, representam um percentual de 39% do valor total da dívida. De acordo com as investigações, a GAS prometia aos clientes um retorno mensal de 10% sobre o valor investido.

A empresa havia entrado com o pedido de recuperação judicial em maio de 2022. Porém, em 16 de fevereiro de 2023, a 5ª Vara Empresarial do Rio decidiu antecipar os efeitos da falência. Com isso, a companhia foi afastada de suas atividades, tendo sido decretado, na ocasião, o vencimento antecipado das dívidas e a indisponibilidade de todos os bens particulares dos sócios, para garantir o pagamento de credores.