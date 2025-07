Após requalificação asfáltica, Avenida Júlia Kubitschek, em Cabo Frio, recebe nova sinalização horizontal

A Avenida Júlia Kubitschek, uma das mais importantes da região central de Cabo Frio, está de cara renovada. Após receber o trabalho de requalificação asfáltica, a via ganhou, no último sábado (19), a nova sinalização horizontal, com o objetivo de orientar e dar mais segurança para os motoristas e pedestres.

A intervenção faz parte do pacote de investimentos em reurbanização nas principais vias do Centro, que contemplam ainda as Avenidas Teixeira e Souza e Nossa Senhora da Assunção, totalizando 8,4 km de extensão.

Além do asfalto novo, todas vão ganhar nova sinalização horizontal e calçadas reformadas. O investimento de R$ 5 milhões é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Cabo Frio e o Governo do Estado do Rio de Janeiro.

Nesta etapa, as equipes realizam a fresagem e a colocação de asfalto na Teixeira e Souza que, dependendo do serviço a ser realizado, pode sofrer interdições parciais ou totais nesse período. A operação tem o apoio da Secretaria de Mobilidade Urbana e da Guarda Civil Municipal.

“O andamento do trabalho está ocorrendo dentro do planejado. A ideia é realizar todo o projeto dentro do prazo, com qualidade e o menor impacto possível para a população”, destacou o secretário de Obras, Vanderson Bento.