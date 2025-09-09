Aposta de São Pedro da Aldeia fatura R$ 4 milhões na Lotofácil

O prêmio principal de R$ 220 milhões do concurso especial Lotofácil da Independência, sorteado na noite do último sábado (6), foi dividido entre 54 apostas, três delas no estado do Rio de Janeiro.

Um das apostas com o acerto de 15 números ocorreu no município de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos do Rio. O prêmio foi R$ 4.293.824,84.

Até o começo da tarde desta segunda-feira (8) ninguém havia procurado a casa lotérica onde a aposta foi realizada. Mas gerente da lotérica “Clima de Sorte”, Eduardo Carvalho, está na expectativa para que o novo milionário seja mesmo morador de São Pedro da Aldeia.

Veja abaixo quais foram os 15 números sorteados:

03 – 05 – 06 – 08 – 09 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 20 – 21 – 22 – 23