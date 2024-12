Araruama inaugura Centro de Referência em Educação Infantil

Prefeitura de Araruama inaugurou nessa segunda-feira um dos maiores Centros de Referência em Educação Infantil do Brasil

A prefeita de Araruama, Livia de Chiquinho, deixou mais um legado no setor da Educação, que sempre foi uma das principais prioridades do seu governo.

Foi inaugurado nessa segunda-feira, 16, um dos maiores Centros de Referência em Educação Infantil Municipal do país, que leva o nome e faz uma homenagem à Lacy Ferreira do Amaral, e fica no bairro Salinas Branca.

A unidade, que tem 2.860 metros quadrados de área construída, vai atender aproximadamente 500 alunos, de 6 meses a 6 anos de idade.

O Centro de Referência em Educação Infantil será de tempo integral, com um designer moderno, possuindo os melhores equipamentos voltados para as crianças.

Além disso, pensando na segurança dos alunos e profissionais da Educação, a unidade será toda monitorada por câmeras, detectores de metal e vai contar com :

20 salas de aula

01 brinquedoteca

14 fraldários

6 banheiros infantis – 3 femininos e 3 masculinos

2 hall de entrada

2 recepções

Sanitário masculino e feminino PCD

2 salas de direção

Depósito

Sala de curativo

Sala de amamentação

Banheiro PCD

Almoxarifado

Lactário

Banheiro de funcionários

2 despensas

2 refeitórios

1 cozinha

Por outro lado, os pais vão poder seguir tranquilos para o mercado de trabalho, conscientes de que seus filhos terão muito carinho e educação de qualidade.