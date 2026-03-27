Araruama: Pai suspeito de estuprar e enviar mensagens à filha com detalhes do abuso é preso no Rio

O homem suspeito de estuprar e enviar mensagens à filha com detalhes do abuso foi preso no bairro Rio Comprido, na Zona Central do Rio de Janeiro, na tarde desta quinta-feira (26). O cumprimento do mandado de prisão ocorreu durante operação integrada, que buscou pelo investigado em vários endereços.



“Ele foi preso e eu sou muito grata a todos que me apoiaram e tiveram comigo em todos os momentos. Eu venho dizer para vocês, mulheres, que denunciem, seja quem for, que a justiça vai ser feita”, disse a vítima, que não foi identificada pela reportagem.

Segundo a Polícia Civil, os agentes localizaram o suspeito após buscas em vários endereços, já que ele estava fora de casa e em fuga.

“O investigado havia deixado sua residência e se encontrava em fuga após representações pela sua prisão preventiva em razão da prática de estupro de vulnerável contra sua própria filha, ocorrido em 19 de fevereiro de 2026. Posteriormente, o investigado teria enviado mensagens e áudios com conteúdo sexual, além de ofensas e ameaças, reforçando os indícios de sua conduta criminosa”, disse a polícia.

Segundo a vítima, o caso ocorreu em fevereiro em Araruama, na Região dos Lagos do Rio, mas a jovem, de 26 anos, disse à polícia que estava embriagada e só percebeu que foi vítima do pai no dia 15 de março, depois que ele fez contato pelo WhatsApp, chegando a perguntar: ‘Quanto você quer para ficar comigo?’.

A Polícia Civil disse que ouviu testemunhas e reuniu provas que corroboraram com o relato da vítima, não identificada por esta reportagem. Ainda segundo a polícia, o homem cometeu “delitos de violência sexual em contexto intrafamiliar, importunação sexual, injúria e ameaça”.

A reportagem tentou contato com o suspeito antes da prisão ocorrer, mas não obteve retorno.