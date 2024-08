Araruama tem nova Escola Bilíngue Municipal com Orientação em Agronegócio e Turismo Rural

A Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria Municipal de Educação, inaugurou, nesta segunda-feira, dia 19, a nova Escola Bilíngue Municipal com Orientação em Agronegócio e Turismo Rural. A unidade de ensino, localizada no distrito de São Vicente de Paula, vai atender aos estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental.

O município de Araruama já conta com outras duas escolas na modalidade bilíngue, com orientação militar e orientação em gastronomia e hotelaria. A Escola Bilíngue Municipal Sueli Amaral alcançou a quinta colocação entre as melhores escolas públicas do ensino fundamental (anos finais) do estado, de acordo com o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). A conquista demonstra o compromisso da gestão atual em investir na área da educação e oferecer um ensino de qualidade e acessível a todos.

A entrada na unidade de ensino ocorre através de provão, para os alunos que irão ingressar no 6º ano do Ensino Fundamental. Após a conclusão dos estudos, os estudantes terão adquirido fluência na língua inglesa e expertise nas áreas de agronegócio e turismo rural.

A Escola Bilíngue Municipal com Orientação em Agronegócio e Turismo Rural conta com 8 salas de aula com lousa digital, sala de informática, biblioteca, laboratório de ciências, sala de artes, teatro com capacidade para até 300 pessoas e ginásio poliesportivo coberto com arquibancada.

Os alunos participarão ainda de aulas práticas e técnicas em campo e nos 6 laboratórios disponíveis na unidade. São eles: laboratório de análise do solo, laboratório de análise da água, laboratório de biologia, laboratório de análise do mel, laboratório de anatomia animal e laboratório BRIX (para avaliar a doçura dos cítricos). Além disso, os estudantes também terão acesso a estufa, horta e minhocário.