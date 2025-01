Araruama terá a tradicional Corrida de São Sebastião na Orla Oscar Niemeyer

A corrida vai ser realizada em um cenário deslumbrante, às margens da Lagoa de Araruama, na Orla Oscar Niemeyer. Esse ano o evento vai acontecer no dia 19 de janeiro; os participantes, que devem ter idade mínima de 18 anos, vão realizar um percurso de 10.200 metros ao longo da orla.

A prova terá 12 categorias, divididas por idade; entre masculino e feminino.

(18 a 21 anos; 22 a 26 anos; 27 a 31 anos; 32 a 36 anos; 37 a 41 anos; 42 a 46 anos; 47 a 51 anos; 52 a 56 anos; 57 a 61anos; 62 a 66 anos; 67 a 71anos e de 72 anos acima).

A concentração do evento será a partir das 06h; na Praia do Barbudo, sendo a largada do feminino às 07h e do masculino, às 07h30. A chegada será na Pontinha do Outeiro, no Areal.

Haverá premiação para os três primeiros colocados no geral, feminino e masculino e também para os três primeiros colocados das 12 categorias divididas por idade, no feminino e masculino, além da entrega da medalha de participação para todos os atletas.

Inscrições

As inscrições vão ter início nessa quinta-feira, 09, e poderão ser feitas gratuitamente pelo site da prefeitura até chegar ao limite de 600 vagas preenchidas.

Então, fique atento, porque o link de inscrição será divulgado pelas redes sociais e pelo site da prefeitura de Araruama.

Kits de Corrida

Vale adiantar que no final da ficha de inscrição o atleta vai encontrar um termo de compromisso da prova. Ele deverá imprimir, assinar e entregar esse termo pessoalmente durante a retirada dos kits, que será entre os dias 16 e 17 de janeiro, das 09h às 17h, na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e turismo, que fica na rua Ary Parreira, número 51, Centro.

Além disso, os atletas deverão entregar na Secretaria 2kg de alimentos não perecíveis, que serão encaminhados à entidades filantrópicas.