Araruama vai realizar a 8ª Expo Veículos Antigos

A Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico , Cultura, Turismo e Lazer, vai realizar a oitava edição da “Expo Veículo Antigos.”

O evento, que tem o apoio do Clube de Veículos Antigos de Praia Seca, vai acontecer nos dias 20 e 21 de agosto, no Calçadão Cultural de Praia Seca, com entrada gratuita.

No sábado, a exposição tem início às 11h; e no domingo às 09h.

As estrelas do evento vão ficar expostas para a admiração e curiosidade do público. Serão veículos nacionais e do exterior; alguns fabricados na década de 1920.

Entre os carros nacionais, estarão presentes os clássicos: Fusca, Belina, Opala, Brasília e Maverick.

Da linha internacional, o público poderá ver relíquias como, por exemplo, das marcas Ímpala, Harley e Ford 29.

Além desses modelos já confirmados, expositores também poderão fazer a inscrição na hora do evento. Basta levar 3kg de alimentos não perecíveis, que depois serão doados a instituições filantrópicas através do Clube de Veículos Antigos de Praia Seca.

O evento também vai contar com praça de alimentação e shows musicais no período da noite.

Se programa aí:

*Sábado (20) Banda Iorius, a partir das 19h.

*Domingo (21) Banda Bloody Mary, a partir de 12h.