Araruama vai realizar evento para fortalecer a “luta da população em situação de rua”

A Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria de Política Social, vai realizar uma cerimônia que marca a “luta da população em situação de rua”.

O evento vai ser realizado no dia 31 de agosto, em dois locais. Das 08h às 11h30 a programação ocorre no Teatro Municipal, que fica na Praça Menino João Hélio- Centro.

E das 13h às 17h, as atividades vão ser realizadas no Centro Pop, localizado na Vila Capri.

Confira a programação:

*Teatro Municipal – 08h às 11h30

Estão previstos o credenciamento dos participantes, abertura do evento com apresentações musicais, exposição do trabalho que é realizado hoje no Centro Pop (Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua de Araruama) e em seguida, as palestras.

10h45 – Palestra sobre “ Saúde Mental e a população em situação de rua”, com a coordenadora de Saúde Mental, Selma Bragança.

11h15- Depoimento de antigo usuário falando sobre o processo de ressocialização.

11h30- Palestra: “ População em situação de rua e os benefícios sociais”, com o subsecretário de Habitação e gestor do Cadastro Único, Luciano Bragança.

*Centro Pop- 13h às 17h

No Centro Pop vão acontecer várias ações sociais destinadas à população em situação de rua, como por exemplo: cortes de cabelo, serviços de manicure; na área da saúde vai ocorrer a aferição da pressão; e no final das atividades claro que vai ter aquele lanche caprichado para todo o público.

O objetivo do evento é reforçar o compromisso do município com políticas públicas que possam amparar, dar visibilidade e garantir os direitos fundamentais às pessoas em situação de rua de Araruama.