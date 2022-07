O encanto do mundo dos vinhos, ao som do jazz, blues e da música instrumental brasileira.. Essa é a proposta da primeira edição do “Araruama Wine Jazz Festival”, que vai acontecer de 29 a 31 de julho, na Praça Menino João Hélio, no Centro, com entrada gratuita.

A abertura do evento será às 18h, do dia 29 (sexta-feira); já nos dias 30 e 31 de julho (sábado e domingo, respectivamente) a programação tem início às 10h da manhã.