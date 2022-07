“Araruama Wine Jazz Festival” vai reunir artistas nacionais e internacionais 

Imagine um cenário que oferece o encanto do mundo dos vinhos, muita diversão… e tudo isso ao som do jazz, blues e da música instrumental brasileira….Maravilha, não é?

Então se prepare porque você vai vivenciar todos esses momentos durante a primeira edição do “Araruama Wine Jazz Festival”. O evento é organizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, e vai acontecer entre os dias 29 e 31 de julho, na Praça Menino João Hélio, no Centro, com entrada gratuita.

A abertura do evento será às 18h do dia 29 (sexta-feira); já nos dias 30 e 31 de julho (sábado e domingo, respectivamente) a programação tem início às 10h da manhã.

O Festival vai contar com estandes de restaurantes que serão instalados dentro da Praça Menino João Hélio e vão oferecer o melhor da gastronomia e com preços bem democráticos. O valor do prato degustação vai variar entre R$15,00 e R$35,00. Entre os participantes está o restaurante Algodão da Praia. Terá, ainda, o estande da Casa de Queijos Paixões de Minas que vai apresentar, entre outros produtos, um queijo tipo parmesão artesanal premiado com medalha de ouro durante o Festival Mondial du Fromage Internacional Cheese, que aconteceu na França, em 2019.

Para acompanhar e harmonizar tantas delícias, uma boa bebida, claro. No espaço, vão estar presentes estandes de vinhos de renomadas casas; onde a pessoa vai poder comprar desde uma taça degustação até a garrafa inteira de excelentes safras.

Além disso, terão as apresentações musicais de artistas brasileiros e do exterior, que vão ser realizadas durante os três dias de Festival. Serão mais de 10 shows de blues, jazz e música instrumental brasileira, que vão acontecer em três palcos: no interior da Praça Menino João Hélio teremos os palcos 1 (na escadaria) e o palco 2 (no Estande), e na orla da Praia do Centro o palco 3, com uma proposta “pé na areia, pôr do Sol.”

Anota aí a programação musical.

29-07 (sexta-feira)

Local: Palco principal na Praça Menino João Hélio

18h- Banda Violine Jukebox

20h – Cida Garcia

21h30 – Nico Rezende

23h – Breezy Rodio (Estados Unidos)

30-07 (sábado) –

Palco Estande Praça Menino João Hélio:

10h: Dj instrumental

11h – Palestra “Deselitizando o vinho”, com a sommelière Vivian Maia

12h às 14h40 – Saxofonista Gabriel Leite

14h40 – Palestra “Características das uvas”, com sommelier Júlio França

15h40 – Banda Black Jack + Luiz Henrique

16h40- Dj instrumental

Palco Orla Centro

17h – Caru D

Palco Principal Escadaria da Praça:

20h- Léo Gandelman

21h30- Nazymuth

23h – Laretha Weathersby (Estados Unidos)

31-07 (domingo)

Estande da Praça Menino João Hélio:

10h – Saxofonista Gabriel Leite

11h – Palestra “Deselitizando o vinho”, com a sommelière Vivian Maia

13h30 – Trio com Vinícius Laje, Evandro Laje e Rodrigo

Palco Orla Centro:

17h – Blues

Palco Escadaria Praça:

20h-Taryn Blues & Jazz Band

21h30- Tony Gordon