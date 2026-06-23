Arenas da Copa voltam a reunir torcedores em Cabo Frio para Brasil x Escócia, nesta quarta-feira

Depois de reunir centenas de torcedores na última sexta-feira (19), as Arenas da Copa voltam a movimentar Cabo Frio, nesta quarta-feira (24), para a partida entre Brasil e Escócia, válida pela terceira rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026.

A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria Municipal de Eventos, e acontecerá simultaneamente em três pontos do município: Jardim Esperança, São Cristóvão e Tamoios. A entrada é gratuita.

No Jardim Esperança, a transmissão será realizada na Avenida Ezio Cardoso da Fonseca. Em São Cristóvão, os torcedores poderão acompanhar a partida na praça principal do bairro (Alfredo Castro). Nos dois locais, o público contará com telões de LED para assistir ao jogo.

Em Tamoios, a Arena da Copa será montada no Ginásio Poliesportivo João Augusto Teixeira Silva, oferecendo estrutura para receber moradores e visitantes que desejam acompanhar mais uma partida da seleção brasileira em clima de confraternização.

Na última rodada, as arenas reuniram famílias, grupos de amigos e turistas em uma grande celebração do futebol. A vitória brasileira sobre o Haiti foi acompanhada por centenas de pessoas nos três pontos de transmissão, reforçando o sucesso da iniciativa e a importância de ocupar os espaços públicos com lazer, convivência e integração da população.

A expectativa é de mais uma grande participação dos torcedores para apoiar a seleção brasileira em busca da classificação para a próxima fase da competição.

Serviço

Arena da Copa: Brasil x Escócia

Data: 24 de junho (quarta-feira)

Abertura das arenas: 17h

Início da partida: 19h30

Jardim Esperança

Local: Avenida Ezio Cardoso da Fonseca

São Cristóvão

Local: Praça Alfredo Castro

Tamoios

Local: Ginásio Poliesportivo João Augusto Teixeira Silva