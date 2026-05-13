Argentino, foragido da Interpol é preso em Búzios

No fim da noite de ontem, 12/5, a Polícia Federal prendeu um homem foragido da Justiça argentina e condenado pelo crime de posse ilegal de arma de fogo e lesão corporal agravada por vínculo e por violência de gênero. A ação ocorreu na cidade de Búzios.

O preso tinha um mandado de prisão em aberto naquele país desde sua condenação em março deste ano. E, no Brasil, também foi preso em flagrante por violência doméstica e respondia pelo crime em liberdade.

Após levantamento preliminar, o Escritório Central em Brasília acionou as autoridades argentinas que providenciaram sua inclusão na Difusão Vermelha da INTERPOL. Na sequência, o Supremo Tribunal Federal expediu um Mandado de Prisão Preventiva para fins de Extradição que foi cumprido pelo Núcleo de Cooperação Internacional (NCI/Interpol) do Rio de Janeiro.

Após as formalidades necessárias, o preso foi encaminhado ao sistema prisional do Estado, onde permanecerá até a extradição definitiva para a Argentina.