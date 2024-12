Arlindinho comanda a festa de véspera de Réveillon em Monte Alto, em Arraial do Cabo

A Praça de Monte Alto, em Arraial do Cabo, será palco de uma grande festa no dia 30 de dezembro, véspera de Ano Novo. Quem comanda a música é o cantor Arlindinho, um dos grandes representantes da nova geração do samba.

Com mais de 10 anos de carreira, Arlindinho traz no sangue o legado do samba. Filho do icônico Arlindo Cruz e apadrinhado por Acyr Marques, o cantor cresceu cercado por muitas referências musicais, convivendo desde cedo com lendas do gênero como Zeca Pagodinho, Jorge Aragão, Fundo de Quintal e Xande de Pilares.

Em 2010, aos 19 anos, Arlindinho fez história ao se tornar o compositor mais jovem de um samba-enredo para a escola de samba carioca União da Ilha do Governador. No ano seguinte, ele foi bicampeão pela mesma agremiação e desde então coleciona composições de destaque para diversas escolas de samba.

A festa está programada para começar às 22h na Praça Maria Perez, no centro do distrito. Vem curtir conosco! Arraial do Cabo um show de Réveillon!