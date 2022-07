“Arraiá do CAPS” de Búzios foi só alegria e inclusão

A festa típica contou a participação dos assistidos na elaboração e condução do evento

O “Arraiá do CAPS”, festa temática organizada pelo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) da Secretaria Municipal de Saúde de Búzios, agitou a tarde desta quarta-feira (20), na sede do CAPS, bairro São José. A coordenadora de Saúde Mental do município, Ana Celia Lahud, explicou que a realização de eventos como esse só traz benefícios aos usuários.

“Buscamos sempre promover uma atividade diferente para eles. Faz bem para a interação social e criação de vínculos familiar. Aqui no CAPS nós estimulamos a convivência por meio de atividades educativas e eventos especiais, reforçando princípios de inclusão e respeito por meio da socialização, cooperação e o próprio divertimento”, disse Ana Célia.

O “Arraiá” contou com elementos culturais das festas juninas e julinas, como danças, brincadeiras, barracas com doces, entre outros. E teve a participação efetiva dos assistidos na elaboração e condução do evento.