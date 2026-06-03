Arraiá Park Lagos, em Cabo Frio, acontece neste feriado de Corpus Christi

Evento reúne shows, quadrilha e comidas típicas entre esta quinta-feira (4) e domingo (7), em Cabo Frio
O estacionamento do Shopping Park Lagos será palco de quatro dias de festa junina durante o feriado de Corpus Christi, em Cabo Frio. Entre esta quinta-feira (4) e domingo (7), o Arraiá Park Lagos reúne uma programação com shows ao vivo, apresentações culturais e gastronomia típica. A festa acontece das 16h às 22h, com entrada gratuita e atrações para todas as idades.
A abertura, na quinta-feira (4), terá apresentação de Wd dos Teclados e Jessica Salles, às 19h. Na sexta-feira (5), o palco recebe Thaty Alves, às 17h, seguido por Rose Barbosa e Matheus Teclas, às 20h.
No sábado (6), a cantora Pérola se apresenta às 17h. Às 19h30, a Quadrilha da Tia Joana leva ao público a tradição das festas juninas. Encerrando a noite, Marah sobe ao palco às 20h.
O último dia da programação, no domingo (7), terá show da Banda Ki Sabor, às 17h, e apresentação de Max Badauê, às 20h.
O espaço contará ainda com decoração temática, barracas de comidas típicas e área kids.
“A programação reúne artistas locais e regionais, com diferentes estilos musicais que vão do forró ao sertanejo e outros ritmos populares, além da tradicional quadrilha junina e demais atrações típicas das festas, dentro do clima do Arraiá Park Lagos, que já é tradição na cidade”, afirma o produtor Roger Vilela.
O Arraiá Park Lagos é uma realização da Roger Vilela Produções Artísticas e Culturais e do Shopping Park Lagos, com apoio da Fast Chopp Brasil e cervejas oficiais Amstel Brasil e Heineken Brasil.
Programação completa
Dia 4 de junho – quinta-feira
19h – Wd dos Teclados e Jessica Salles
Dia 5 de junho – sexta-feira
17h – Thaty Alves
20h – Rose Barbosa e Matheus Teclas
Dia 6 de junho – sábado
17h – Pérola
19h30 – Quadrilha da Tia Joana
20h – Marah
Dia 7 de junho – domingo
17h – Banda Ki Sabor
20h – Max Badauê
Serviço:
Arraiá Park Lagos
4 a 7 de junho
Das 16h às 22h
Local: Shopping Park Lagos – Rua Henrique Terra, Portinho, Cabo Frio