Arraiá Park Lagos, em Cabo Frio, acontece neste feriado de Corpus Christi

Evento reúne shows, quadrilha e comidas típicas entre esta quinta-feira (4) e domingo (7), em Cabo Frio

O estacionamento do Shopping Park Lagos será palco de quatro dias de festa junina durante o feriado de Corpus Christi, em Cabo Frio. Entre esta quinta-feira (4) e domingo (7), o Arraiá Park Lagos reúne uma programação com shows ao vivo, apresentações culturais e gastronomia típica. A festa acontece das 16h às 22h, com entrada gratuita e atrações para todas as idades.

A abertura, na quinta-feira (4), terá apresentação de Wd dos Teclados e Jessica Salles, às 19h. Na sexta-feira (5), o palco recebe Thaty Alves, às 17h, seguido por Rose Barbosa e Matheus Teclas, às 20h.

No sábado (6), a cantora Pérola se apresenta às 17h. Às 19h30, a Quadrilha da Tia Joana leva ao público a tradição das festas juninas. Encerrando a noite, Marah sobe ao palco às 20h.

O último dia da programação, no domingo (7), terá show da Banda Ki Sabor, às 17h, e apresentação de Max Badauê, às 20h.

O espaço contará ainda com decoração temática, barracas de comidas típicas e área kids.

“A programação reúne artistas locais e regionais, com diferentes estilos musicais que vão do forró ao sertanejo e outros ritmos populares, além da tradicional quadrilha junina e demais atrações típicas das festas, dentro do clima do Arraiá Park Lagos, que já é tradição na cidade”, afirma o produtor Roger Vilela.

O Arraiá Park Lagos é uma realização da Roger Vilela Produções Artísticas e Culturais e do Shopping Park Lagos, com apoio da Fast Chopp Brasil e cervejas oficiais Amstel Brasil e Heineken Brasil.

Programação completa

Dia 4 de junho – quinta-feira

19h – Wd dos Teclados e Jessica Salles

Dia 5 de junho – sexta-feira

17h – Thaty Alves

20h – Rose Barbosa e Matheus Teclas

Dia 6 de junho – sábado

17h – Pérola

19h30 – Quadrilha da Tia Joana

20h – Marah

Dia 7 de junho – domingo

17h – Banda Ki Sabor

20h – Max Badauê

Serviço:

Arraiá Park Lagos

4 a 7 de junho

Das 16h às 22h

Local: Shopping Park Lagos – Rua Henrique Terra, Portinho, Cabo Frio