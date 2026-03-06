Arraial BBQ Festival começa nesta sexta-feira no Estádio Barcelão

Evento segue até domingo (8), com muito churrasco, shows e entretenimento para toda a família

A contagem regressiva terminou. Está tudo pronto para o início do Arraial BBQ Festival, que começa nesta sexta-feira (6), no Estádio Municipal Hermenegildo Barcellos, o Barcelão, no Centro de Arraial do Cabo. Os portões do evento serão abertos às 16h, enquanto os shows começam a partir das 19h.

Com entrada gratuita, o festival será realizado até domingo (8) e promete três dias de muita gastronomia, música e entretenimento para moradores e turistas. No fim de semana, o evento começa mais cedo, às 12h.

Com curadoria da equipe do Blend BBQ Festival, reconhecido como um dos maiores festivais de churrasco do país, o evento reúne estações de carnes premium comandadas por chefs assadores renomados, com cortes preparados ao vivo, como costela no fogo de chão, torresmo de rolo, cupim defumado, ancho, picanha e burger na brasa.

Além da gastronomia, o público também poderá aproveitar estandes de chopp gelado, drinks autorais e área kids, garantindo diversão para toda a família.

A programação musical reúne bandas tributo ao rock nacional e internacional durante os três dias de evento. O encerramento, no domingo (8), será com o show especial do cantor Paulo Ricardo, às 21h, com sucessos do RPM, da carreira solo e clássicos do pop rock brasileiro.

O Arraial BBQ Festival conta com patrocínio da Secretaria de Estado de Turismo (SETUR-RJ) e da TurisRio, além do apoio da Prefeitura de Arraial do Cabo.

Programação de shows

Sexta-feira (6 de março)

19h – Capital Elétrico

22h – Black Circle

Sábado (7 de março)

13h – Perdidos na Selva

16h – Markyze

18h – Ramona Rox

22h – Pepper Spray

Domingo (8 de março)

12h30 – Os Cascas

15h20 – Dr. Law

18h – Mais do Mesmo

21h – Paulo Ricardo