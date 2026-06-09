Arraial do Cabo abre credenciamento para artistas e profissionais da cultura



Inscrições começam nesta terça-feira (09/06) e poderão ser realizadas presencialmente ou pela internet

A Prefeitura de Arraial do Cabo, abriu nesta terça-feira (09/06) as inscrições para o Edital de Chamamento Público destinado ao credenciamento de artistas e profissionais das artes e da cultura locais e regionais. A iniciativa tem como objetivo formar um banco de credenciados para compor a programação de eventos e ações promovidas ou apoiadas pelo município ao longo dos próximos 12 meses.

As inscrições são gratuitas e ficarão abertas até junho de 2027, permitindo o credenciamento contínuo de artistas e profissionais da cultura. Os interessados poderão realizar a inscrição presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 16h, na sede da Secretaria Municipal de Turismo, situada na Rua Carlos Aguiar, nº 13, Praia dos Anjos, ou pela internet, por meio do site oficial da Prefeitura de Arraial do Cabo).

O credenciamento contempla pessoas físicas e jurídicas que atuam em diversas áreas artísticas e culturais, incluindo música, artes cênicas, literatura, artes visuais, memória social e patrimônio cultural, além de atividades voltadas à arte-educação.

De acordo com o edital, a proposta busca ampliar as oportunidades para artistas e profissionais da cultura, fortalecer a produção cultural local, incentivar a economia criativa e contribuir para a realização do calendário municipal de eventos e demais ações desenvolvidas pela Prefeitura.

Entre os segmentos contemplados estão apresentações musicais, grupos de dança, teatro, circo, oficinas culturais, palestras, exposições, rodas literárias, manifestações da cultura popular, capoeira, folia de reis, blocos carnavalescos, entre outras expressões artísticas e culturais.

O credenciamento permanecerá aberto durante toda a vigência do edital, permitindo que novos interessados possam se inscrever a qualquer momento, desde que atendam aos requisitos estabelecidos no certame.

O edital completo, com a relação de documentos exigidos, categorias disponíveis e demais orientações, estará disponível nos canais oficiais da Prefeitura Municipal de Arraial do Cabo.

Serviço:

Credenciamento de Artistas e Profissionais das Artes e Cultura 2026

Início das inscrições: 09 de junho (terça-feira)

Presencial: Secretaria Municipal de Turismo – Rua Carlos Aguiar, nº 13, Praia dos Anjos

Online: Site oficial da Prefeitura de Arraial do Cabo (https://chamamentopublico.arraial.rj.gov.br/)

Inscrições gratuitas