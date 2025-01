Arraial do Cabo abre inscrições para a 5ª Conferência Municipal do Meio Ambiente

Se o futuro do planeta e as mudanças climáticas estão entre suas preocupações, a Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria do Ambiente e Saneamento, convida você a participar da 5ª Conferência Municipal do Meio Ambiente.

O evento acontecerá no dia 15 de janeiro, das 8h às 17h, no Centro Educacional e Cultural Manoel Camargo, e reunirá sociedade civil, pesquisadores e representantes do Poder Público para debater o tema: “Emergência Climática – o desafio da transformação ecológica”.

A Conferência pretende criar 10 propostas sobre os eixos temáticos:

Climática: Superação das desigualdades;

Mitigação: redução da emissão de gases de efeito estufa;

Transformação ecológica: descarbonização da economia com maior inclusão social;

Governança e Educação Ambiental: participação e controle social.

O evento também deve eleger, dentre os participantes, um delegado municipal e um suplente. O primeiro representará o município na etapa estadual da 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente e enviará as propostas do município.

O secretário de Ambiente e Saneamento de Arraial do Cabo, Jorge Oliveira, reforça o convite para a participação popular na Conferência. “Acreditamos que as melhores soluções nascem do diálogo. As conferências são uma oportunidade única de ouvir a população, entender os desafios reais e, juntos, construirmos caminhos para um futuro mais sustentável. É um espaço para trocar ideias, aprender uns com os outros e exercitar a cidadania de forma prática e transformadora. Participem!”.

As inscrições estarão abertas até o dia 14 de janeiro e devem ser feitas pelo link: https://forms.gle/ptbas2a9hw2iMnSC9. Não perca a oportunidade de contribuir para o futuro do meio ambiente!