Arraial do Cabo avança na montagem da arena que receberá a transmissão dos jogos do Brasil na Copa do Mundo

Faltando apenas um dia para a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, a Prefeitura de Arraial do Cabo segue em ritmo acelerado na montagem da estrutura do Arraial Fan Fest, que transformará o Estádio Municipal Hermenegildo Barcelos, o Barcelão, em uma grande arena para transmissão dos jogos do Brasil.
A estrutura já começou a ganhar forma e contará com um grande telão de LED para que moradores e turistas acompanhem cada lance da Seleção em um ambiente preparado especialmente para a competição. Além disso, está sendo montado um palco que receberá atrações musicais antes das partidas, incluindo o show do cantor Renan Oliveira, que abre a programação neste sábado (13/06), às 17h.
Outro destaque será a praça de alimentação, que oferecerá diversas opções gastronômicas para o público durante o evento, proporcionando mais conforto e comodidade aos torcedores.
A arena também contará com uma área temática dedicada à troca de figurinhas do álbum oficial da Copa do Mundo. O espaço foi pensado para reunir crianças, jovens e adultos apaixonados pelo futebol, incentivando a integração entre moradores e visitantes em um ambiente de confraternização e diversão.
Toda a estrutura está sendo preparada para criar uma verdadeira atmosfera de Copa do Mundo, com ambientação temática e espaços voltados para o entretenimento do público antes das partidas.
A abertura oficial do Arraial Fan Fest acontece neste sábado (13/06), dia da estreia da Seleção Brasileira diante de Marrocos, às 19h. Antes do jogo, além do show de Renan Oliveira, um DJ ficará responsável por animar a torcida e aquecer o clima da festa.
Além do Barcelão, as praças de Figueira e de Monte Alto também receberão telões para transmissão dos jogos da Seleção Brasileira, com apresentações de DJs antes das partidas.
Com o conceito “Arraial inteira em campo”, a iniciativa promete reunir famílias, amigos e visitantes em uma grande celebração do futebol, fortalecendo o turismo, movimentando a economia local e transformando cada jogo do Brasil em uma experiência coletiva para toda a cidade.
Jogos do Brasil na primeira fase:
13 de junho (sábado)
Brasil x Marrocos
19h
19 de junho (sexta-feira)
Brasil x Haiti
21h30
24 de junho (quarta-feira)
Brasil x Escócia
19h
Estrutura do Barcelão:
• Mega telão de LED
• Palco para shows e apresentações musicais antes das partidas
• Show de Renan Oliveira
• Área de alimentação
• Espaço para troca de figurinhas da Copa
• Ambientação temática da Copa do Mundo
• DJ antes das partidas
Distritos:
Praça de Figueira
• Telão para transmissão dos jogos
• DJ antes das partidas
Praça de Monte Alto
• Telão para transmissão dos jogos
• DJ antes das partidas