Arraial do Cabo avança na montagem da arena que receberá a transmissão dos jogos do Brasil na Copa do Mundo

Faltando apenas um dia para a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, a Prefeitura de Arraial do Cabo segue em ritmo acelerado na montagem da estrutura do Arraial Fan Fest, que transformará o Estádio Municipal Hermenegildo Barcelos, o Barcelão, em uma grande arena para transmissão dos jogos do Brasil.

A estrutura já começou a ganhar forma e contará com um grande telão de LED para que moradores e turistas acompanhem cada lance da Seleção em um ambiente preparado especialmente para a competição. Além disso, está sendo montado um palco que receberá atrações musicais antes das partidas, incluindo o show do cantor Renan Oliveira, que abre a programação neste sábado (13/06), às 17h.

Outro destaque será a praça de alimentação, que oferecerá diversas opções gastronômicas para o público durante o evento, proporcionando mais conforto e comodidade aos torcedores.

A arena também contará com uma área temática dedicada à troca de figurinhas do álbum oficial da Copa do Mundo. O espaço foi pensado para reunir crianças, jovens e adultos apaixonados pelo futebol, incentivando a integração entre moradores e visitantes em um ambiente de confraternização e diversão.

Toda a estrutura está sendo preparada para criar uma verdadeira atmosfera de Copa do Mundo, com ambientação temática e espaços voltados para o entretenimento do público antes das partidas.

A abertura oficial do Arraial Fan Fest acontece neste sábado (13/06), dia da estreia da Seleção Brasileira diante de Marrocos, às 19h. Antes do jogo, além do show de Renan Oliveira, um DJ ficará responsável por animar a torcida e aquecer o clima da festa.

Além do Barcelão, as praças de Figueira e de Monte Alto também receberão telões para transmissão dos jogos da Seleção Brasileira, com apresentações de DJs antes das partidas.

Com o conceito “Arraial inteira em campo”, a iniciativa promete reunir famílias, amigos e visitantes em uma grande celebração do futebol, fortalecendo o turismo, movimentando a economia local e transformando cada jogo do Brasil em uma experiência coletiva para toda a cidade.

Jogos do Brasil na primeira fase:

13 de junho (sábado)

Brasil x Marrocos

19h

19 de junho (sexta-feira)

Brasil x Haiti

21h30

24 de junho (quarta-feira)

Brasil x Escócia

19h

Estrutura do Barcelão:

• Mega telão de LED

• Palco para shows e apresentações musicais antes das partidas

• Show de Renan Oliveira

• Área de alimentação

• Espaço para troca de figurinhas da Copa

• Ambientação temática da Copa do Mundo

• DJ antes das partidas

Distritos:

Praça de Figueira

• Telão para transmissão dos jogos

• DJ antes das partidas

Praça de Monte Alto

• Telão para transmissão dos jogos

• DJ antes das partidas