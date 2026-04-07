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Arraial do Cabo convoca audiência pública para discutir revitalização da Prainha

Jornal de Sábado
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A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de Obras e Urbanismo, convoca a Associação dos Comerciantes de Quiosques da Prainha e a população em geral para participarem de uma audiência pública que será realizada no dia 29 de abril de 2026, às 14h, na orla da Prainha.

A convocação atende a um pedido do Ministério Público Federal e tem como objetivo promover o diálogo sobre a revitalização do espaço, além de tratar do cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

O encontro acontecerá na própria Avenida Alfredo Dante Fassini, onde será montada uma estrutura adequada para receber moradores, comerciantes e demais interessados em contribuir com as discussões.

A participação da população é fundamental para o andamento das tratativas e para a construção de soluções que atendam aos interesses coletivos relacionados ao espaço.

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