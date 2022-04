Arraial do Cabo espera receber 200 mil visitantes durante a Semana Santa

Quem visitar Arraial do Cabo durante a Semana Santa, vai poder aproveitar eventos católicos e apreciar o Festival da Lula, que retorna após dois anos suspenso, por conta da pandemia. De acordo com a Secretaria de Turismo, a expectativa é que a cidade receba cerca de 200 mil pessoas até o próximo domingo (17). A taxa de ocupação hoteleira já chega a 95%, segundo o trade turístico de Arraial do Cabo.



O 23º Festival da Lula começa nesta quinta-feira (14) e terá a Praia Grande como anfitriã este ano, marcando o retorno dos eventos no Município. Na sexta (15), acontece a encenação da Paixão de Cristo, em frente à Igreja Nossa Senhora dos Remédios, na Praia dos Anjos, a partir das 19h. O evento, organizado pela Pastoral de Arte Sacra, promete emocionar o público presente.



PESQUISA DE SATISFAÇÃO



Dando continuidade ao trabalho de pesquisa, iniciado em janeiro deste ano, a Secretaria de Turismo do Município vai entrevistar turistas durante o período da Semana Santa e no Festival da Lula. O objetivo é descobrir o perfil daqueles que visitam a cidade durante este feriado e saber qual é o nível de satisfação com relação aos atrativos, estrutura, suas principais motivações, nível socioeconômico e expectativas em relação à Arraial do Cabo.