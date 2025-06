Arraial do Cabo fará Parada LGBTI+ em parceria com a cidade de Cabo Frio

A prefeitura de Arraial do Cabo por meio da Secretaria de Turismo, se reuniu na noite de ontem (04), com os representantes da Secretaria de Cultura de Cabo Frio, no Charitas, para alinhar a programação da próxima Parada do Orgulho LGBTI+, em ambos os municípios.

A reunião também contou com a participação de integrantes da sociedade civil, rede hoteleira, associações de bares e restaurantes, Grupo Arraial Free, Equipe do Centro de Cidadania LGBTI do Governo do Estado e a militância local da cidade cabo-friense.

Durante o encontro ficou definida a realização conjunta da Semana do Orgulho LGBTI+, com manifestações de combate à LGBTIfobia e eventos em comemoração à data.

“Esse será um evento histórico, pela primeira vez, as cidades se unem em uma programação única em prol da luta e inclusão do público LGBTQIAPN+”, comentou Junior Chuchu, secretário de Turismo de Arraial do Cabo.

O grupo Arraial Free destacou a importância do encontro como forma de potencializar o turismo LGBTI+ e fortalecer a luta contra a LGBTIfobia na Região dos Lagos, reforçando o compromisso com o diálogo aberto junto aos movimentos sociais e às gestões municipais, buscando ampliar o apoio e a visibilidade da Parada do Orgulho LGBTI+.

As ações estão previstas para os dias 06 e 07 de setembro nas duas cidades.