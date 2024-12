Arraial do Cabo iluminada para o Natal

A magia do Natal está chegando para iluminar a cidade! Para marcar o início dessa época tão especial o Papai Noel já foi acender das luzes, neste domingo , no Pórtico da cidade. Um momento mágico em que moradores e turistas entraram no clima natalino!

Na segunda-feira (23), o bom velhinho volta a espalhar alegria na Praça do Sindicato, a partir das 19h.

Monte Alto e Figueira também vão entrar no clima. A praça Maria Perez e o espaço em frente ao Pronto-socorro de Figueira ganharam lindas decorações e já estão prontinhas para receber o Papai Noel.

Ah, e esse ano tem uma novidade: um robô de led e uma plataforma giratória compõem o cenário para quem quiser tirar fotos instagramáveis.