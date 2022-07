Arraial do Cabo inaugura Centro de Educação Ambiental em Monte Alto 

Arraial do Cabo inaugurou, nesta quinta-feira (30), o Centro de Educação Ambiental, no Distrito de Monte Alto. O local também será a Subsede da Secretaria Municipal do Ambiente e Saneamento.

O espaço fica localizado na Rua Maurício de Aguiar, nº 20, com atendimento de segunda a sexta, de 8h às 17h. O objetivo é viabilizar as demandas dos distritos, garantindo mais agilidade nas solicitações, que poderão ser feitas diretamente no local. Além disso, o Centro conta com área verde que contém espécies de plantas nativas, além de uma pequena biblioteca e ambientes lúdicos para estudos, exposições e visitação de grupos escolares e de outros segmentos.

De acordo com o Secretário da pasta, Jorge Oliveira, a iniciativa amplia o atendimento da Secretaria, criando um braço do equipamento nos distritos e favorecendo os moradores. “A gente viu a necessidade de avançar com os serviços para os distritos e facilitar o acesso da comunidade, tanto nas demandas administrativas quanto educativas”, afirmou Jorge.

A inauguração contou com a presença de moradores, equipe da Secretaria do Meio Ambiente e Saneamento, além dos vereadores Júnior Pacheco e Juliano Felizardo.