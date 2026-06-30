Arraial do Cabo inicia organização dos endereços para criação de CEP por rua

Filho de fulano e primo de ciclano: o desafio de colocar no mapa uma cidade que se orienta pelas próprias histórias

Arraial do Cabo iniciou um trabalho conjunto entre Correios, Câmara de Vereadores e Prefeitura, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana pelo setor de Geoprocessamento, para a implantação da decodificação postal no município. O objetivo é organizar os nomes de ruas, bairros e logradouros e criar um CEP específico para cada trecho de rua que tenha denominação diferente.

O projeto começa com a padronização e organização dos endereços existentes, já que hoje há ruas com mais de um nome, trechos que mudam de denominação ao longo do percurso e situações em que a numeração não segue um padrão único.

O trabalho também conta com a participação dos carteiros que atuam no município. Eles são considerados peças-chave no processo por conhecerem cada rua, cada trecho e cada morador cabista.

De acordo com a proposta, esses profissionais vão contribuir com informações detalhadas sobre o território, como limites de ruas, pontos de referência, numeração de imóveis e conflitos de endereçamento que fazem parte da rotina de entrega.

Em Arraial do Cabo, ainda é comum que a localização de um endereço seja feita por referências informais, como nomes populares de ruas, apelidos de locais e relações familiares. Expressões como “é filho de fulano” fazem parte da forma como muitos moradores se orientam na cidade.

A implantação do CEP por trecho deve reduzir inconsistências, facilitar a localização de endereços e melhorar serviços como entregas, atendimento de emergência e planejamento urbano. Este é apenas o início de um trabalho técnico que deve avançar gradualmente até a consolidação de um sistema postal mais organizado e atualizado no município.