Arraial do Cabo já está no clima dos grandes eventos de dezembro

A cidade se prepara para uma programação especial que promete movimentar moradores, turistas e toda a cadeia do turismo.
Confira o calendário de eventos:
05, 06 e 07 – Festival da Lagoa
Três dias de música, cultura e muita energia boa na Praça Maria Peres, em Monte Alto.
13 – Feira do Xaréu
Artesanato, gastronomia local, música e aquele clima tradicional do evento, na Praça da Bíblia.
30 e 31 – Réveillon
Dois dias de festa, programação especial e um show de fogos para receber 2026 com alegria e boas vibrações na Praia Grande e nos distritos de Figueira e Monte Alto.
Você é nosso convidado!
Obs.: calendário sujeito a alteração.