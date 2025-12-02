Pular para o conteúdo

Arraial do Cabo já está no clima dos grandes eventos de dezembro

Jornal de Sábado
IMG_5499

A cidade se prepara para uma programação especial que promete movimentar moradores, turistas e toda a cadeia do turismo.

Confira o calendário de eventos:

05, 06 e 07 – Festival da Lagoa
Três dias de música, cultura e muita energia boa na Praça Maria Peres, em Monte Alto.

13 – Feira do Xaréu
Artesanato, gastronomia local, música e aquele clima tradicional do evento, na Praça da Bíblia.

30 e 31 – Réveillon
Dois dias de festa, programação especial e um show de fogos para receber 2026 com alegria e boas vibrações na Praia Grande e nos distritos de Figueira e Monte Alto.

Você é nosso convidado!

Obs.: calendário sujeito a alteração.

Veja também

IMG_3571

O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos terça-feira, dia 02

IMG_5504

Cabo Frio recebe o Festival da Liga do Natal nos dias 6 e 7 de dezembro

IMG_5502

Cabo Frio anuncia cerimônias de hasteamento da Bandeira Azul nas praias certificadas

IMG_5501

Mulher que transportava drogas para Búzios é presa na RJ-124

Todos os direitos reservados a Jornal de Sábado.