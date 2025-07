Arraial do Cabo lança edital para capacitação em espanhol aplicado ao turismo

A Prefeitura Municipal de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de Turismo, em parceria com o Senac Rio, lançou nesta segunda-feira (30), o edital para capacitação em espanhol aplicado ao turismo.

Ao todo serão oferecidas 200 vagas para a população cabista, com foco especial aos prestadores de serviço do turismo, que atuam no município.

O curso é gratuito e faz parte do Qualificatur, projeto de lei que instituiu o maior programa municipal de qualificação de profissionais do turismo, desde sua criação mais de 3 mil pessoas já foram beneficiadas.

A capacitação tem duração de três meses e as aulas serão ministradas no campus da Faetec, Travessa João José de Andrade, nº23, Prainha – Arraial do Cabo.

Para mais informações sobre inscrição e horários disponíveis, acesse o edital no link da Bio da Prefeitura de Arraial do Cabo ou da Secretaria de Turismo.