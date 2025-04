Arraial do Cabo lidera ocupação hoteleira no Estado do Rio durante a Semana Santa

Todo mundo quer vir para Arraial do Cabo. Tanto que o município foi o destino mais procurado do estado do Rio de Janeiro durante o feriadão da Semana Santa e do mês de Abril, registrando a maior taxa de ocupação na rede hoteleira: impressionantes 97,10%. Os dados são da Secretaria de Turismo do Estado (Setur-RJ).

Conhecida por suas praias paradisíacas e águas cristalinas, Arraial do Cabo tem se consolidado como um dos principais polos turísticos do Brasil, especialmente em feriados prolongados. A alta procura reflete o fortalecimento do turismo na Região dos Lagos e a preferência dos visitantes por destinos que aliam belezas naturais, patrimônio histórico e segurança para receber os visitantes.

Os recentes investimentos em turismo e eventos também são um grande atrativo. Ferrugem se apresentou neste domingo (20), no Festival da Lula e vem muita novidade para a comemoração de 40 de emancipação da cidade com grandes nomes da música brasileira.