Arraial do Cabo: Mirante da Prainha vai contar com ciclovia

O Mirante da Prainha, obra em fase final de execução, em Arraial do Cabo, vai contar com um bicicletário e uma ciclovia, na área antes reservada a estacionamento de carros. A medida tem o objetivo de oferecer maior conforto e segurança a ciclistas e pedestres que fazem uso da via.

No trecho do Mirante, a circulação de bicicletas e de pedestres se tornou inviável. Por isso, ter sido necessária a mudança, viabilizada pela Prefeitura.

Obra em fase de conclusão –

Iniciada em maio deste ano, a obra de construção do Mirante da Prainha terá o nome do ex vereador Oscar Corrêa Pita Filho, o Casinho da Prainha. O projeto e execução são de responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro (DER-RJ). A primeira etapa foi entregue na semana passada, a contenção de encosta na RJ-140, em frente a Prainha.

Somente bicicletas e pedestres terão acesso ao Mirante da Prainha. A decisão é uma medida de segurança da Prefeitura. A área antes reservada para estacionamento de carros, agora será transformada em um bicicletário.