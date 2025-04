Arraial do Cabo participa de feira de turismo da América Latina

Arraial do Cabo está entre os destinos brasileiros que participam da WTM, em São Paulo, uma das principais feiras de turismo da América Latina. O evento reúne operadores, agentes de viagem e jornalistas especializados de diversos países, e representa uma oportunidade para promover os atrativos do município a um público altamente qualificado.

A cidade é representada pela Secretaria Municipal de Turismo, que leva ao evento materiais desenvolvidos especialmente para o trade, com imagens de alta qualidade, informações detalhadas sobre os atrativos locais, roteiros, experiências e a identidade cultural da região.

“A feira é uma vitrine. Conseguimos apresentar nossas belezas naturais, cultura, gastronomia e experiências únicas, além de fortalecer parcerias, atrair investimentos e ampliar a rede de contatos”, afirma Rafael Browne, secretário adjunto de Turismo. Arraial do Cabo é considerado um “município turístico”, o equivalente a categoria “A” do Mapa do Turismo Brasileiro, ou seja, concentra um dos maiores fluxos de visitantes, os principais atrativos e serviços turísticos do Brasil.

A WTM segue até a próxima quarta-feira, dia 16, com programação intensa voltada à geração de negócios e conexões estratégicas. A presença de Arraial do Cabo em eventos desse porte fortalece o posicionamento do destino no cenário nacional e internacional, contribuindo diretamente para o aumento do fluxo de visitantes e o desenvolvimento econômico da cidade.