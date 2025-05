Arraial do Cabo participa de Workshop Regional Bandeira Azul

Arraial do Cabo está participando do Workshop Regional Bandeira Azul, nesta quinta (08), na Praia do Peró, em Cabo Frio. O secretário do Ambiente e Saneamento, Pedro Corrêa, a subsecretária, Daiana Cabral, entre outros membros da equipe, representam o município cabista no evento que trata sobre a gestão de praias no Brasil.

O evento segue nesta sexta (09) e sábado (10), com o Workshop Nacional Bandeira Azul. Na programação estão palestras e painéis sobre temas como turismo responsável, educação ambiental e os desafios climáticos enfrentados pelas zonas costeiras. Representantes dos municípios da região e do país estão participando deste evento, cujo principal objetivo é aprofundar a compreensão dos critérios do Programa Bandeira Azul.

A Praia Lagunar do Caiçara, em Arraial do Cabo, é uma das que possuem o selo Bandeira Azul, na temporada 2024/2025.

O secretário Pedro Corrêa destaca a importância do selo Bandeira Azul para o município. “É um certificado ambiental importante, que demonstra o quanto nossa cidade é comprometida com a preservação ambiental e a qualidade de vida dos cidadãos cabistas. Estamos trabalhando para a manutenção deste selo de qualidade na Praia Lagunar do Caiçara e este evento, com certeza, faz parte deste processo”, afirma o secretário.