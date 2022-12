Arraial do Cabo: Pontal do Atalaia e Praia do Forno continuam com acesso restrito

A Prefeitura de Arraial do Cabo continua trabalhando na desobstrução das vias afetadas pelas chuvas.

Na quinta-feira (1), o Instituto de Desenvolvimento de Arraial do Cabo (IDAC) realiza o reparo em alguns trechos da estrada do Pontal do Atalaia. O acesso continua restrito enquanto perdurar a necessidade de obras e reparos nas ruas e acessos do local, exceto à moradores e serviços públicos. A previsão é que a estrada do Pontal do Atalaia seja liberada nos próximos dias.

Na Praia do Forno, o acesso continua interditado. A Secretaria do Ambiente e Saneamento atua em parceria com os quiosqueiros para recuperar a trilha.

Já a ponte que dá acesso à Praia do Pontal está liberada para a passagem de veículos leves.

O município permanece em estado de alerta enquanto a previsão indicar mau tempo. A equipe da Defesa Civil mantém o monitoramento na cidade.