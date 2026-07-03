Arraial do Cabo promove Arraial Fan Fest com atrações locais neste domingo



Pagode do Enseada e Yasmin Gulharte comandam a programação musical antes e após Brasil x Noruega no Barcellão

Após o sucesso das primeiras edições do Arraial Fan Fest, a Prefeitura de Arraial do Cabo realiza neste domingo (05/07) mais um grande encontro da torcida brasileira durante a Copa do Mundo. Desta vez, além da transmissão da partida entre Brasil e Noruega, válida pelas oitavas de final da competição, o evento terá como destaque a valorização dos artistas da Região dos Lagos, que comandarão a programação musical no Estádio Municipal Hermenegildo Barcellos, o Barcellão.

A arena será aberta ao público às 15h, com entrada gratuita e uma estrutura preparada para receber moradores e visitantes. A programação começa com o Pagode do Enseada, grupo da região que sobe ao palco antes da partida para fazer o esquenta da torcida com muito samba e pagode.

Às 17h, será a vez da Seleção Brasileira entrar em campo diante da Noruega em busca de uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. Logo após o apito final, a festa continua com o show da cantora Yasmin Gulharte, outro talento da Região dos Lagos, que promete animar o público com grandes sucessos do sertanejo.

Além da programação musical, o Arraial Fan Fest contará novamente com mega telão de LED para a transmissão da partida, praça de alimentação com diversas opções gastronômicas, espaço para troca de figurinhas do álbum oficial da Copa do Mundo, pintura facial infantil, estrutura temática da competição e DJ animando o público antes do jogo e durante o intervalo.

A segurança do evento será reforçada com a atuação integrada das equipes do Sistema Anjo, ROMU, PROEIS, Fiscalização de Posturas, Policiamento Preventivo com cão, Corpo de Bombeiros Civil e profissionais da Saúde, garantindo tranquilidade para moradores e turistas.

O Arraial Fan Fest tem se consolidado como um dos principais pontos de encontro da torcida cabista durante a Copa do Mundo, reunindo famílias, amigos e visitantes em uma grande celebração do esporte. Nesta edição, a programação também reforça o compromisso da Prefeitura com a valorização dos artistas locais, que passam a integrar a festa em um dos momentos de maior visibilidade do evento.

Arraial Fan Fest – Brasil x Noruega

Domingo – 05 de julho

Barcellão (Centro)

Abertura dos portões: 15h

Show do Pagode do Enseada (pré-jogo)

Brasil x Noruega: 17h

DJ no intervalo da partida

Show de Yasmin Gulharte (pós-jogo)

Mega telão de LED

Praça de alimentação

Espaço para troca de figurinhas

Pintura facial infantil

Estrutura temática da Copa

Apoio das equipes de segurança e saúde